Schinas, vicepresidente de la CE, asegura que recibió un balón, bombones y souvenirs de Qatar

KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images

“Estuve en la ceremonia de apertura del Mundial como representante de la Comisión. Era el primer evento deportivo global pospandémico y Europa no podía estar ausente de esa ocasión. Con toda transparencia, mantuve encuentros con los líderes de las federaciones europeas, defendí nuestro modelo europeo de deportes”, aseguró el vicepresidente comunitario.

Schinas defendió que todas sus declaraciones públicas sobre Qatar son “100% compatibles con la política de la Comisión”, que ha reproducido “religiosa y escrupulosamente”. “Tuiteo y seguiré tuiteando por transparencia. Y déjeme decirle algo: menos mal que tuiteé. Imagine qué tipo de críticas habría recibido si no hubiera tuiteado. Todo lo que dije, todo lo que hice, a la luz del día”, defendió.

“Esta semana no he estado orgulloso. Ha habido indignación y frustración. Y francamente, todo ello está justificado. Me complace que el Parlamento ya haya tomado medidas contra aquellos que están siendo investigados y está trabajando duro para recuperar la confianza perdida”, dijo Schinas.