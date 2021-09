Scholz (SPD) se consolida como favorito para suceder a Merkel tras el último debate

“Quiero un mandato fuerte para el SPD. El que gobierne en Alemania tiene que apostar claramente por la alianza transatlántica y por la UE. Pero todavía no estamos en negociaciones de Gobierno. Lo primero es que los electores tomen su decisión”, dijo.

Sin embargo, Scholz esquivó hablar de coalición y dijo que no había llegado todavía el momento de hablar de negociaciones de Gobierno, sino de hacer una oferta a los electores.

“Usted no ha descartado esa coalición y estoy seguro de que si tiene una mayoría para formarla, aunque no logre el primer lugar, la formará”, dijo Laschet durante el debate.

Laschet, por su parte, afirmó que su partido no hará una coalición no con La Izquierda ni con la AfD y agregó que con este último partido no hablarán ni cooperarán de manera alguna.

Esa afirmación le valió a Laschet el reproche de Scholz y de Baerbock de estar equiparando a La Izquierda con AfD.

Otros temas claves en el debate fueron las lecciones de la pandemia, la digitalización y la lucha contra el cambio climático. Laschet dijo que la principal lección de la pandemia es que hay que lograr una “autarquía” europea en sectores estratégicos. Scholz y Baerbock señalaron que era clave una modernización del sector sanitario y una mejora en la remuneración del personal.

En cuento al cambio climático Laschet apostó con una cooperación con la industria mientras que acusó a Los Verdes y a los socialdemócratas de querer recurrir a alzas de impuestos y a prohibiciones lo que, según él, está condenado al fracaso.