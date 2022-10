Se comparte de forma masiva la respuesta de un entrevistado brasileño a una presentadora de TVE

Sobre por qué está Brasil está “polarizado”, el entrevistado ha afirmado que Brasil siempre lo ha estado pero que ahora lo que hay es “radicalización”: “La extrema derecha radicalizó las elecciones y volvió el proceso electoral violento. La extrema derecha no tolera que las otras personas expresen sus elecciones y hay una violencia hacia esas personas”.

“Que pierda Bolsonaro no quiere decir que desaparezca del país toda esa ideología que usted no comparte y que condena. Esa ideología seguirá...”, le ha dicho Ochoa al entrevistado.

Y la respuesta de Wyllys se ha viralizado en España: “Bueno, no va a desaparecer como el Franquismo no desapareció de España, ¿no? Tras 40 años de Franquismo, el Franquismo no desapareció de la noche a la mañana. Siempre habrá un fascismo, como dijo Umberto Eco, un fascismo eterno”.