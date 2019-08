La culpa de todo la tuvo una guitarra: 10 años de la monumental bronca que terminó con Oasis

Wonderwall, Live Forever, Champagne Supernova o Don’t look back in anger. Oasis es uno de esos grupos con himnos intergeneracionales. Aunque algunos de sus fans más jóvenes ni siquiera hayan visto a la banda en activo, se separaron hace diez años, pero sí que han escuchado sus grandes temas y también el constante ruido entre Noel y Liam Gallagher.

Fue el 28 de agosto de 2009, antes de su actuación en el festival Rock in Seine, cuando la banda que para muchos es la heredera de Los Beatles anunció su separación. Pero no sin polémica previa.

Los hermanos de Mánchester, líderes de la banda, eran y siguen siendo los protagonistas de uno de los enfrentamientos más míticos de la historia de la música.

Ruido, chulería, drogas, el enfrentamiento con Blur, e incluso algún incidente como hooligans del Manchester City, han acompañado el éxito de la banda, formada en 1991: seis premios Brit y tres premios de la MTV, entre otros galardones lo demuestran. Incluso han recibido dos premios después de su separación, en 2010 y en 2017 a Mejor banda de los últimos 30 años y a Mejor álbum reeditado.

Su éxito fue arrollador y lo sigue siendo. Algunos todavía sueñan con su regreso y las idas y venidas del grupo han dejado más de una vez la puerta abierta a la esperanza. En 2015, tras unas declaraciones de Noel y Liam en varias entrevistas, se rumoreó el regreso de Oasis para celebrar los 20 años de su segundo disco (What’s the Story?) Morning Glory?. Sin embargo, Noel corrió a desmentirlo.

Este año han vuelto los rumores con la canción One of us. El último tema de Liam, presentado el viernes 16 de agosto, fue interpretado como una llamada a la reconciliación. El videoclip apunta a ser un homenaje a la banda en el que, según avanzó elDaily Mail o The Mirror antes de que este viese la luz, el pequeño de los hermanos recupera imágenes de infancia de ambos y dos actores recrean la relación que mantenían de niños.