Se cumplen doce años del tuit más famoso de Pedro Sánchez: "Cojonuda"

Mr. Handsome, la cuenta de Twitter que se ha hecho famosa por ensalzar la imagen del presidente español, se ha unido a la celebración por este aniversario. “Doce añitos del mejor tuit”, ha escrito. Aunque el administrador de la cuenta ha afirmado que todavía no ha probado las famosas pizzas que alababa el entonces diputado Sánchez. “Estaba esperando a que me invitara”, ha dicho.

Sánchez no es el único enamorado de este restaurante. Otras destacadas personalidades como el rey Felipe, Javier Bardem o Lola Flores también han probado sus platos. No sabemos si Sánchez habrá vuelto o no a disfrutar de sus pizzas, pero es probable que en su siguiente visita acaben invitando al presidente del Gobierno por la publicidad gratuita que ha hecho durante doce años de sus “pizzas cojonudas”.