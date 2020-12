Se da cuenta y reacciona: a María Llapart le pasa en directo lo que ya les ocurre a muchos

El estallido del coronavirus el pasado mes de marzo ha cambiado por completo la sociedad y ha convertido en indispensables objetos que antes se reducían a entornos muy concretos. Uno de ellos, la mascarilla.

El cubrebocas, impuesto por los gobiernos como medida obligatoria, se ha convertido un arma fundamental para detener la propagación de casos. Muchos tienen directamente su uso tan interiorizado que no se dan cuenta que la llevan.

María Llapart, la periodista y presentadora de Al Rojo Vivo en sustitución de Antonio García Ferreras, le ha ocurrido esto y ha vivido un momento simpático este miércoles en pleno directo del programa de laSexta.

A la vuelta de publicidad, la periodista llevaba todavía la mascarilla y, con mucho humor, se la ha quitado en directo antes de volver a informar de la actualidad.

“Doce y cuarto, me van a perdonar ustedes, pero me acabo de dar cuenta de que llevo la mascarilla. Así que, con toda naturalidad, me la quito que no me había dado cuenta”, ha comentado Llapart, provocando las risas de algunos de sus compañeros de plató.

PUEDES VER EL VÍDEO DEL MOMENTO A PARTIR DEL MINUTO 58.