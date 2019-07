Cristina Pedroche es una de las influencer más famosas de España. La colaboradora de Zapeando se ha consagrado como una celebrity y como tal actúa en su cuenta de Instagram, donde tiene ya 2,4 millones de seguidores.

Además de sus salidas a restaurantes, sus vestidos y las colaboraciones con marcas, Pedroche suele mostrar en sus redes sus posturas imposibles de yoga.

Este martes ha dejado a muchos boquiabiertos con su última foto, en la que aparece haciendo otra de esas posturas imposibles.

“Madre mía cuánto nos costó hacer esta foto, parece fácil pero... Decidme que al menos se entiende, ¿no? Son dos señoras que se van de vacaciones con su sombrero. Aunque todavía me quedan dos días, pero a @soy_yogi ya no la veo más hasta la vuelta. 😢 Intentaré en estas semanas no perder mucho la forma y el fondo físico, y si lo pierdo pues ya lo recuperaré”, ha escrito Pedroche.