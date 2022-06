Se le bloquea la tarjeta de crédito al ir a pagar y la reacción del restaurante es para verla

Cuenta que entró en un restaurante y que, al ir a pagar la cuenta, apareció un mensaje: “Tarjeta bloqueada por posible fraude”. A partir de ahí, la clienta admite que casi colapsa, que Visa le dijo que no podían hacer nada porque era problema del banco y que con el banco no pudo hablar.

“No tengo cómo hacer una llamada internacional. No me contestan los correos y no veo otros canales de comunicación (chat o algo así, en las redes sociales tampoco contestan)”, lamenta.

“Nunca me habían visto en la vida, yo igual tenía cómo pagar en efectivo y no me quisieron recibir el dinero, yo me emocioné hasta el alma”, señala antes de destacar: “Este restaurante ahora es mi preferido, volveré, traeré gente y además la comida más deliciosa que he comido por estos lares. Si están en Honolulu, por favor no dejen de pasar por acá. Cliente fiel y agradecida a partir de hoy”.