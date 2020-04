“El VIH es un simple virus que nos ha enseñado que es un punto en el horizonte que te lleva a conocer que el problema es la homofobia y xenofobia. Tiene una carga de clasismo”, recalca Rául.

Este cambio es parte de una nueva dinámica, que prioriza una perspectiva de género y un tratamiento de acompañamiento en jóvenes libre de discriminación. De igual forma, de una apertura desde la sociedad civil para ampliar el conocimiento de métodos anticonceptivos.

El poder de la educación cambia realidades

Lo que antes impedía a jóvenes seropositivos empoderarse comunitariamente cambió. Hoy las juventudes con VIH tienen las mismas aspiraciones que cualquier otro joven.

“Se me olvida que tengo VIH porque mi vida tiene muchas cosas más que me definen. El VIH no me define, lo puedo llegar a olvidar”, apunta Raúl. Para que él pueda vivir sin ser señalado por su condición ha habido una evolución social, misma que ha sido acompañada de avances en la investigación y ciencia.