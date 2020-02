¿Se merecía 'Súper Pop' un 'like'?

La revista Súper Pop nació en el año 1977, en plena transición democrática, y durante más de tres décadas acercó al público juvenil artistas nacionales como Los Pecos, Mecano, Miguel Bosé u Hombres G; internacionales como Durán Durán o Michael Jackson, entre otros; y personajes de series míticas como V o Sensación de Vivir.

Como bien dice Javier Adrados en Yo también leía Súper Pop (2019): “El pop español no sería igual sin la revista”. Las y los adolescentes de la época estaban sedientos de ídolos con los que poder identificarse y, así, los personajes que llenaban las páginas de revistas de la época como Súper Pop, Ragazza, Loka Magazine, Bravo o Nuevo Vale, pasaban a ser, no solo modelos a imitar, sino que también se convertían en elementos decorativos cuando los recortes de sus fotos servían para forrar libros, carpetas, paredes, etc.

Identidad femenina

Estas revistas obsequiaban a su mayoría de las lectoras con regalos que iban desde casetes, carpetas o pegatinas hasta productos para la higiene íntima, Tampax o Evax, por ejemplo, y ofrecían consejos sobre relaciones íntimas.