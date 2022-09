Se monta un escándalo en Twitter por este tuit de un portavoz de Ciudadanos sobre Tamara Falcó

Cuando le preguntan que por qué ha acudido al evento, Falcó argumenta que el trabajo “es un pilar fundamental”: “Pensé me esta yendo mal en lo emocional pero no voy a dejar que esto afecte a mi vida diaria”.

“Para los cuernos soy muy cuadriculada pero ya con la mentira. No solamente me ha mentido a mí, ha mentido a todo el mundo”, dice. Y pronuncia también una frase para enmarcar: “El viernes por la noche él empezó a decir ‘bueno, puede que sea verdad’. Ahí dije: 'Que sepas que me da igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso. Como esto sea verdad aquí se acaba todo”.