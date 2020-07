En poco más de un mes se nos ha gastado la nueva normalidad. ¿Habrá sido de tanto usarla?

Pablo Casado propone un plan para recuperar el empleo. ¡Claro! No como el resto, que propone no recuperar el empleo en absoluto. El truco es acostarse, apretar los puños muy fuerte y despertarse sin tener un 15% del PIB proveniente del turismo. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes?