Se oye muy nítido lo que le dice la directora de la Organización Mundial del Comercio a Sánchez

“Reunión en Ginebra con la directora general de @wto, @NOIweala , a quien he agradecido su liderazgo al frente de la organización. Hemos abordado asuntos como la crisis alimentaria derivada del conflicto en Ucrania y la importancia de seguir avanzando en una agenda multilateral”, ha escrito Pedro Sánchez en Twitter.

“En el segundo 10 ella dice algo como “one of my favourite leaders here today” y él se pone contentísimo. Suficiente”, ha señalado el perfil de Twitter, que suma ya casi 30.000 seguidores. “Uno de mis líderes favoritos aquí hoy”, en español.