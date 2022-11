¿Se puede cobrar un décimo roto, perdido o robado?

Europa Press News via Getty Images

A todos nos ha pasado: elegimos un número y depositamos todas nuestras esperanzas en él. ¿Y si... por fin somos uno de los agraciados y nos toca ‘El Gordo’ de la Lotería de Navidad ? Pero a esa ilusión que acompaña a la gran mayoría cada 22 de diciembre, también suele irle parejo mil dudas. ¿Podré cobrar mi premio si se me ha roto el décimo? ¿Y qué pasa si lo pierdo y está agraciado con alguna suma? ¿Y si me lo roban?

Segundo caso: nuestro décimo está roto. Si te pasa esto, toca ponerse manos a la obra si lo tienes en tu posesión, porque hay que reunir todos y cada uno de los trozos y asegurarnos de que el número de barras no está dañado y se puede leer bien. Si ese es el caso, no suele haber ningún problema para cobrar en mano hasta 2.500 euros en caso de resultar ganador. Cualquier local de Loterías y Apuestas del Estado tiene a disposición del cliente una Solicitud de Pago de Premios que podrás rellenar en caso de tener algún problema con el décimo roto. Eso sí: hay que esperar la respuesta mientras Loterías y Apuestas del Estado remite tu décimo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para determinar si se trata o no de un plagio.