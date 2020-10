¿Se puede salir de puente tras la decisión del TSJM?

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Un control policial en las carreteras de Madrid.

Las dudas asaltan a los ciudadanos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado este jueves ratificar las medidas de restricción de movilidad ordenadas por el Ministerio de Sanidad a la Comunidad de Madrid para frenar los contagios de coronavirus.

Esta decisión de la justicia madrileña llega justo antes del fin de semana que da inicio al puente del Pilar. El lunes 12 de octubre se celebra la Fiesta Nacional de España y es festivo en todo el país. Los ciudadanos tienen tres días seguidos sin trabajar. ¿Se puede salir de puente tras esta decisión?

Las medidas de restricción a la movilidad afectaban a 10 municipios madrileños, incluida la capital, en los que viven más de 4,7 millones de ciudadanos. Hasta ahora, ninguno de ellos podía entrar o salir de su localidad salvo para cuestiones de necesidad como ir a trabajar, llevar a los niños al colegio, ir al médico o atender a personas dependientes, entre otras.

A pesar de estas restricciones que entraron en vigor el pasado viernes 2 de octubre, la policía todavía no multaba a ninguno de los infractores porque las medidas no se habían ratificado por la justicia. Un aval que no se ha producido.

Tras la decisión del tribunal madrileño de no respaldar las medidas del Ministerio de Sanidad, las restricciones de movilidad a estos 10 municipios de la Comunidad de Madrid quedan suspendidas. “Las restricciones de movilidad han caído”, ha recordado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en una rueda de prensa.

Esto implica que los ciudadanos de los 10 municipios afectados podrán moverse con total libertad por el territorio español y, por tanto, irse de puente.

Hay 45 zonas básicas de salud con restricciones

Sin embargo, el Gobierno regional, que preside Isabel Díaz Ayuso, impuso antes otras restricciones de movilidad que afectaban a 45 zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid, territorios inferiores a un barrio que son atendidos por un centro de salud.

El TSJM sí avaló estas restricciones. Por tanto, los madrileños que residan en alguna de estas zonas solo podrán salir con motivos justificados. La Consejería de Sanidad tiene que aclarar si mantiene, reduce o amplía estas zonas.

Ahora bien, las restricciones a la movilidad podrían volver a imponerse en el futuro. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido una reunión con la Comunidad de Madrid, en la que se espera que tomen medidas para clarificar la situación. El Gobierno tiene cinco días para recurrir la decisión del TSJM. Además, el Ejecutivo siempre puede recurrir a declarar el estado de alarma en una parte del territorio.

Las autoridades y los médicos piden prudencia

Eso sí, las autoridades recomiendan a los madrileños evitar los movimientos innecesarios para frenar los contagios, ya que la situación de la pandemia no está controlada en la Comunidad de Madrid. “Las cosas no van bien. La situación es preocupante”, reconoció este miércoles el vicepresidente regional, Ignacio Aguado.

El alcalde de Madrid también ha pedido a los madrileños que no se muevan, a pesar de la caída de las restricciones. “Transmito a los madrileños prudencia y responsabilidad y que ahora mismo limiten los desplazamientos innecesarios”, ha afirmado Almeida.

Los médicos también piden prudencia a los ciudadanos y que no se vayan de puente. “Si vives en la Comunidad de Madrid y este fin de semana sales de la comunidad para irte de puente tenemos una palabra ideal para definirte: egoísta”, ha asegurado el médico Alberto García-Salido, intensivista en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.