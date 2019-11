¿Se pueden echar a la lavadora las prendas con etiquetas de 'lavar a mano'?

Siempre he pensado que la forma en que mi mejor amiga lava la ropa a mano es un claro ejemplo de multitarea: se lleva la ropa a la ducha con ella, frota los tejidos mientras se lava y lo extiende para que se seque cuando termina. Pese a lo simple que es este método, nunca lo he puesto en práctica. No he lavado ni una sola prenda a mano. Meto mis sujetadores y prendas delicadas al programa más suave de la lavadora y evito comprar ropa muy fina o con muchos adornos.