Se queja amargamente de su doctora en Twitter y ella le responde de la forma más imprevisible

Twitter es una red social en la que miles de personas escriben a diario cientos de miles de mensajes y parece que es poco probable que alguien a quien no sigues te lea. Y menos si es tu médico.

Un hombre dejó un comentario en Twitter en el que se quejaba amargamente de la doctora por su apellido, que da lugar a cierta sorna.

“El lunes tuve un accidente, me cuesta mucho caminar por la inflamación en la rodilla y esta es la Dra. que me tiene que controlar. No se me ríe la vida, directamente me pasa la pija por la cara ida y vuelta”, ha escrito.

Lo que no esperaba este hombre es que su doctora iba a leer este mensaje tan amargo.