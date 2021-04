Se queja de los precios del restaurante de un famoso cocinero y éste le destroza en Twitter

Fue entonces cuando, como respuesta a ese mensaje, un usuario se quejó de los precios del restaurante. “Y .. pagar ocho luca un plato tuyo no es sano!”.

Es el típico mensaje hostil que se escribe a alguien famoso con la certeza de que éste no va a responder jamás. Pero esta vez ocurrió.

Martitegui dio réplica de una forma muy contundente subrayando que su restaurante ni siquiera está abierto y que su mensaje tenía la única finalidad de ayudar a quienes viven de sus negocios de restauración.

“Mi restaurante no está abierto. No hice el pedido por mi. No lo necesito. Pero anda temprano a uno que puedas pagar, muchos trabajos dependen de eso”, escribió el chef.