Se queja del camarero en una reseña y la explicación del dueño es impecable

“Una estrella y porque no puedo menos de lo lamentablemente que me sucedió a mí y a mis amigos porque hacía tanto calor que me quité la camisa por la calle y al entrar al local se me olvidó ponérmela y el camarero (con un tono despectivo) me echó del local por no llevarla puesta amenazándome de llamar a la policía y al recibir semejante trato quisimos pedir la hoja de reclamaciones y se negó rotundamente...”, ha escrito el usuario.