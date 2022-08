Se queja del trato y la respuesta del propietario del local no deja lugar a dudas

Ante estas palabras, el propietario ha respondido con contundencia. “Buenos días Carmen, estamos de vacaciones desde el día 30 de julio, y abrimos en pocos días, no tengo tortilla en el local, solo vendo bebida, revisa bien a quién le quieres poner esta reseña. Porque te has confundido de local, repito no tengo TORTILLA, NI NINGÚN TIPO DE COMIDA, Y ESTAMOS DE VACACIONES, así que dudo que los hechos que comentas sean en mi local”. No ha podido ser más claro.