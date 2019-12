Un ciclista graba una discusión de tráfico: las palabras del conductor llevan 30.000 'me gusta'

En el vídeo se ve cómo el ciclista le dice al conductor: “Tienes un semáforo muy bonito ahí que te has saltado y te has quedado en medio”. “Muy bien, ahora coges y te vas para atrás”, le pide.

Pero la reacción del hombre del vehículo es el delirio absoluto: “No me voy a ir. No me voy a ir. No me voy a ir. Porque estoy desorientado, soy mayor, soy tonto del culo. Me han dado por culo. Me han dado por culo. Dios mío. Entiéndelo. Ay dios miooooo. Virgen santa”.

El vídeo se ha convertido en un auténtico fenómeno viral con 12.300 retuits y 28.700 ‘me gusta’ en tres días.