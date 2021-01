Se va 'Filomena' pero llega el frío extremo: "La alerta sigue muy viva"

“Habrá heladas especialmente intensas en los puntos donde se han producido las mayores nevadas. Las máximas no superarán los 5 grados en la mayor parte del territorio”, ha proseguido.

“La situación de alerta sigue viva. El peligro no ha desaparecido y quedan jornadas de alto riesgo”. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska ha comparecido en la tarde del domingo para valorar la evolución de ‘ Filomena ’ y advertir del nuevo panorama que vivirá buena parte de España tras las nevadas.

El ministro de transportes, José Luis Ábalos, ha aseverado que la distribución de vacunas este lunes “está garantizada” y ha detallado cómo funciona el operativo para asegurar el abastecimiento básico en localidades más afectadas por ‘Filomena’

“Hago un llamamiento para seguir sin coger el vehículo, no caigamos en la falsa sensación de seguridad porque ahora no nieva. Ahora hay riesgos de caídas de cornisas, árboles... y los conductores no estamos acostumbrados a conducir en estas condiciones con nieve”, ha recalcado Ábalos.

Reabre Barajas para salidas

El titular de Transportes también ha confirmado la reapertura del aeropuerto de Madrid-Barajas, donde ya se están produciendo algunas salidas de vuelos. Sin embargo, no ha precisado cuando se abrirá también para acoger llegadas. “Próximamente”, se ha limitado a indicar,

“De los 61 trenes calculados por RENFE para hoy circularán 46. El objetivo es que todas las líneas de Alta Velocidad de larga y media distancia estén operativas mañana”, ha explicado sobre los viajes de tren, que hoy ha retomado su servicio en una serie de trayectos con origen o destino en Madrid.