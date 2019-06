Cómo consigue Pixar gustar a niños y a adultos por igual

Esos datos iban avalados por los críticos de los medios , que no pasaron por alto el gran logro de Toy Story: llegar a todos los públicos.

La cinta se convirtió en la película con más recaudación de ese año en todo el mundo , y meses después (ya en 1996) ingresó 8,99 millones de euros en España. No es una cifra menor. Ese año Independence Day, la película más taquillera a nivel mundial, recaudó 11,36 millones de euros en España, Misión Imposible se llevó 9,99 millones de euros y La Roca logró 9,51 millones de euros. Por delante de todas se situó El Jorobado de Notre Dame, con 11,84 millones de euros, según datos facilitados por Taquilla España .

Todo cambió en 1995. Toy Story llegaba a los cines y con esta película llegaba también la revolución. La primera cinta de animación hecha únicamente por ordenador, y firmada por un entonces desconocido Pixar , marcó un antes y un después. No sólo en la forma sino en el fondo, con el que consiguió meterse en el bolsillo a niños y a adultos a partes iguales. Lo hizo con este título, continuó haciéndolo con los siguientes y es casi seguro que lo vuelva a hacer a partir de este viernes con Toy Story 4 .

Tan revolucionario fue aquel estreno como lo fue que su segunda parte, Toy Story 2, se convirtiese en la primera secuela de animación con más recaudación que la antecesora. Por no hablar de Toy Story 3, que en 2010 se convirtió en la cinta de animación más vista de la historia (luego la desbancó Frozen) y en la tercera en estar nominada al Oscar a Mejor película. En España ocupa el puesto 20º de las cintas más taquilleras de todos los tiempos.

Aquel logro quedó eclipsado por todo lo que vino después. Hoy Toy Story es el 18º título de Pixar con más recaudación en España, pero si no llega a ser por ella no habría venido todo lo demás. “Fue el pistoletazo de salida de su éxito. Ahí lograron cambiar la industria de la animación, conjugar una trama que enganchara a los niños al ver a los juguetes cobrar vida y también a los adultos con el temor de Woody a ser sustituido por Buzz”, cuenta a El HuffPost Doc Pastor, autor del ensayo ¡Hasta el infinito y más allá!: La historia de Pixar a través de sus películas.

Entre tanto se han dado otros éxitos como Up, Buscando a Nemo o Del Revés, que superan los 20 millones de euros de recaudación en España y que como las otras anteriores se han llevado también el aplauso de la crítica (no sólo el del público). Los expertos de la web Rotten Tomatoes les dan a todas más de un 90% de puntuación, incluida a Toy Story 4, que con un 98% promete conseguir el objetivo Pixar. “Ser un producto de calidad disfrutable por niños pero dirigido en realidad a los adultos, como han dejado claro en más de una entrevista”, apunta Pastor. La cuestión es cómo lo hacen.

Este apelar a los sentimientos lleva presente desde el estreno de Toy Story, la saga que más conecta intergeneracionalmente. Resulta imposible olvidarse del día en que Andy abandonó a Woody en la papelera, o cuando en la segunda parte de Toy Story escuchamos a Jessir canta Cuando alguien me amaba .

El crítico de cine Hoai-Tran Bui centra el “atractivo universal” de Pixar en “las emociones y experiencias humanas” que recoge de forma tan hábil en sus películas. “Nos podemos sentir identificados con lo que narran en sus historias, ¿acaso no tuvimos todos un amigo imaginario como Riley en Del revés? ¿O no sabíamos de pequeños que nuestros juguetes estaban vivos como los de Andy en Toy Story? ¿No hemos soñado con viajar volando como Edward en Up?”, cuenta a Pastor.

Para la psicóloga Ana Vico esto responde a que “todo tiene siempre dos lecturas”: “Los más pequeños pueden disfrutar de la película empapándose de sus formas y colores, pero a la misma vez, porque en esas edades todavía no diferencian lo que es real de lo que es una proyección. Sin embargo, para los adultos estas películas tienen otros componentes psicológicos que los mantienen pegados a la pantalla. Por ejemplo, la historia puede cautivarnos por sus valores. Nos hace revivir habilidades interpersonales y nos ayuda a desarrollar nuestra inteligencia emocional”.

“En Del Revés las emociones son personajes divertidos, con los que el niño se ríe. Pero se queda solo con eso. El adulto se identifica con ellas y entiende que en el fondo se está hablando de sus sentimientos”, continúa. Otro ejemplo lo encuentra en Coco, que aborda temas tan profundos como la muerte, el respeto a los mayores y el valor de los difuntos, con unos personajes que convencen visualmente al niño: “Son esqueletos que no dan repelús”.

Pero no son los chistes, sino el saber dónde y cuando meterlos. ”El interés de las cintas de Pixar está en lo que cuentan no en trufar sus largometrajes de chistes o guiños a un solo sector de la audiencia, como dije, su interés está orientado a su público objetivo: el familiar”, añade Pérez-Guerrero .

Cocina a fuego lento

Al final todo pasa está relacionado con su compromiso por la calidad y la excelencia, que se consigue con tiempo. “Disney siempre ha dicho ‘tengo un éxito, voy a hacer una segunda parte para ganar más dinero’, Pixar hace otra cosa: ’Tengo un éxito voy a ver si encuentro una segunda historia’. Si es buena se hace, sino no”, explica Figa i Vaello.

Esto se traduce en “reescribir, reeditar y volver a cortar”, como explicaba el director Pete Docter (Up y Monstruos SA) en The Atlantic. O, en palabras del montador Lee Unkrich (Coco, Toy Story 2): “Nunca terminamos una película. Podríamos seguir mejorándola. Nos vemos obligados a lanzarla”.

Todas las opiniones son bienvenidas

Hay personajes, hay historia y hay un guión, pero también hay libertad. Máxima Libertad. “[El director y productor] John Lasseter lo decía de esta manera: ’Quiero hacer la película que me dé la gana, la que queramos ver mi familia y yo. No la que me vaya a hacer ganar dinero”, sigue Figa i Vaello, que cuenta que para Bichos: una aventura en miniatura Lasseter pidió ayuda a su hijo.

“Le preguntó qué insectos quería y le pidió una mariquita. Entonces creó una mariquita macho para quedarse también con el público mayor”. Es divertido e imprevisible.