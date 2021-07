Secun de la Rosa muestra su enfado con algunas imágenes tras estar hospitalizado por covid

El popular actor Secun de la Rosa, después de 24 años de profesión, ha dirigido su primero película, El cover. El catalán lo ha hecho después de estar hospitalizado a causa del coronavirus.

De la Rosa ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que ha contado su experiencia con el covid-19. Tras superarlo, ha reconocido que ha salido “con otra conciencia del presente y de lo que es importante”. Para curarse definitivamente, ha revelado que va todos los días a la Casa de Campo a andar dos horas y a hacer todos sus ejercicios.

El actor ha sido preguntado por cómo de dura ha sido su experiencia tras sufrir una neumonía bilateral. “La mayoría de la gente que está hospitalizada por covid es por esta neumonía bilateral que se pega a los pulmones... Y luego está lo de la sangre que no coagula y que hace que te tengan que pinchar heparina”, ha comenzado respondiendo.

Ha comentado que es una cosa “un poco terrible” y ha pedido “precaución” porque el virus está ahí y todavía hay mucha gente no vacunada. “Hay que estar alerta, porque es muy duro estar en el hospital conectado al oxigeno”, ha sentenciado.

Además y aunque defiende que cualquier puede opinar lo que quiera, se ha mostrado contrario a la versión negacionista. “Lo que sé es que el virus existe, porque yo he estado en un hospital, muy mal, ingresado. He visto las plantas llenas y a mi compañero de habitación salir de un coma. Entonces, que haya gente que no se lo crea me suena un poco a marcianada”, ha afirmado muy contundente.

Finalmente, De lo Rosa también ha mostrado su malestar con imágenes como las de botellones y gritos de libertad: “Me suena a un sin sentido estar en un hospital y ver en la tele a la gente haciendo botellones y gritando ‘libertad’. Yo entiendo que hay que salir a la vida... pero también da cosa la ceguera ante el virus”.

“Hay una falta de pudor, todavía con tantos muertos”, ha zanjado.