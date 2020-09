Sed de 'vendetta' en tiempos de la COVID-19

MediaNews Group/The Mercury News via Getty Images via Getty Images

MediaNews Group/The Mercury News via Getty Images via Getty Images Escultura de Miguel de Cervantes atacada en el marco de las protestas contra el racismo, en San Francisco, EEUU.

El 2020 está siendo un año cargado de sobresaltos. A la pandemia se unen fenómenos que resuenan en nuestros oxidados circuitos neuronales a tiempos pretéritos, como por ejemplo cambiar el nombre de algunas calles de nuestras ciudades que glorifican la figura del rey emérito o la destrucción de ciertas esculturas en suelo estadounidense.

Para encontrar situaciones similares tenemos que echar la mirada muy atrás, remontarnos, al menos, hasta el antiguo Egipto. Para esta civilización quien no tenía nombre no podía existir y, por tanto, borrarlo suponía impedirle que disfrutase de la vida en el más allá. Quiero pensar que los gestos que estamos viendo durante estos meses no persiguen esta intencionalidad.

La locución latina damnatio memoriae –la condena a la memoria– se aplicó sin piedad a personajes de primera fila política como la faraona Hatshepsut o Akenatón, el llamado faraón hereje.

Los romanos tampoco se quedaron atrás, para ellos la condena al olvido era uno de los castigos más crueles que podía sufrir una persona. Ellos imaginaban la historia de la humanidad como un enorme libro del que se podrían arrancar, a discreción y siempre que fuera preciso, las hojas más lóbregas o aquellas que tenían los renglones torcidos.

Para ellos este tipo de condena era una herramienta legal –al alcance del Senado– con la que los patricios podían cobrarse su venganza, la famosa vendetta, contra los abusos imperiales.