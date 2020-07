"Vivíamos juntos pero éramos libres de hacer nuestra vida": las revelaciones de Enrique Ponce y Paloma Cuevas

Él, enamorado de Ana

Respecto a su nuevo amor, Ana Soria, Ponce la define como una “mujer discreta, educada y sencilla” y quiere dejar claro que muchas de las cosas que se han dicho de la almeriense no son verdad. “Ella no viene de Gran Hermano, no es modelo ni tiene ningún interés en ser actriz. No se ha presentado a Miss Almería, como también se ha dicho. Estudia tercero de Derecho, siempre con buenísimas notas y en su vida no ha hecho otra cosa que estudiar”, aclara el diestro.