La segunda ola de la casa real

Juan Carlos I se marchó en pleno mes de agosto de España, ante las revelaciones que iban surgiendo y con la Fiscalía ya investigando en el caso. Decidió poner tierra de por medio y eligió los Emiratos Árabes Unidos, un destino que no gustó mucho en el Gobierno. Kilómetros para el olvido, pero tampoco han servido.

De hecho, muchos ciudadanos y estamentos políticos no comprendieron esta huida a un país que no tiene que ver en derechos y libertades con España. Con la sensación añadida de escape ante una Justicia que cada día descubre más cosas. El rey sigue fuera de España, aunque todavía no ha recibido ninguna llamada para explicar ante los tribunales lo que sucedió.

Esta segunda ola que ahoga a Juan Carlos I suma ya hasta tres investigaciones por parte de la Fiscalía del Supremo. La última, conocida la semana pasada, se debe al descubrimiento por parte del Servicios Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblanc) de una fortuna oculta del emérito en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.

El Ministerio Público, según informó El Mundo, está estudiando la existencia de un ‘trust’ en el que aparece Juan Carlos I como beneficiario y que se nutre de fondos de otro vehículo financiero similar en las Islas del Canal de la Mancha que fue constituido en los noventa. Esta línea de investigación se une a las dos anteriores: una por las cuentas en Suiza atribuidas al monarca y el posible cobro de comisiones del AVE del desierto y otra relacionada con el uso de las tarjetas opacas. El informe del Sepblac se recibió hace pocos días, por lo que las nuevas diligencias se encuentran en un estado embrionario.