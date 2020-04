Seguridad en la UE tras la Covid-19

La primera aplicación del nuevo dispositivo de Seguridad Interior cristalizó en la Comunicación de la Comisión al PE y al Consejo (22 nov 2010): “Cinco Medidas para una UE más Segura”). Quedaron entonces fijadas sus 5 prioridades: “1. Delincuencia internacional. 2. Terrorismo y Radicalización. 3. Ciberespacio. 4 Gestión de fronteras. 5. Crisis y catástrofes”. De esta primera posición destaca la reivindicación de la “cláusula europea de solidaridad” ante emergencias catastróficas (art. 222 TFUE). A este documento de arranque siguió con posterioridad la Comunicación de la Comisión:EUStrategy on Security (28 abril 2015). A fines de la pasada legislatura, el Consejo de la UE adoptó su Renewed EU Strategy on Internal Security Stragegy (20 febrero 2019), y ya durante el presente mandato: Future Direction of EU Security Strategy (22 nov 2019).

Aprendiendo de las lecciones de la pésima gestión de la “Gran Recesión” (en la que la reacción de la UE se caracterizó por la práctica del too little, too late, and in the wrong direction), en esta ocasión la UE se está moviendo con una mayor prontitud y en la dirección adecuada. La discusión tiene un trasfondo político e ideológico: se libra ahora tanto en torno a la magnitud (la cantidad: se aspira a movilizar 1,5 billones de euros con garantía común en el MFF) como en torno a los instrumentos con los que financiarla (su calidad: transferencias vs préstamos). Pero merece ser librada (y así se está haciendo, en su debate en el Consejo Europeo).

Pero, además de hacer esto, habrá que pensar en restaurar la seguridad. Porque la seguridad es base de la confianza, mutua entre los EE.MM. (art. 69 TFUE) y conjunta en el proyecto, e incluso de la esperanza. Restaurar en una ciudadanía europea aturdida de forma más abrupta e intensa que en ninguna crisis anterior. Y restaurar la vigencia y operatividad de los activos más preciados de la UE: la libre circulación en el espacio Schengen: es decir, tránsitos aéreos, comunicaciones, intercambios, sin los que no hay ni volverá a haber recuperación a la vista. Y habrá que restablecer el vínculo de confianza y pertenencia al conjunto de la UE, brutalmente golpeado entre la ciudadanía de los EE.MM. donde más se acusa la percepción de insolidaridad.

La sensación instantánea es que la UE se enfrenta a una crisis existencial, a un stress test en que se juega su propia supervivencia: una y otra vez, escuchamos Do or die! Make or brake!

El tiempo de actuar es ahora. La Presidenta VDL termina todas sus intervenciones con “Vive l´Europe!, Long Live Europe!, Es Lebe Europa!”. Que viva: de nosotros depende. Hagamos que pase: Let´s make it happen! Hagamos que la UE sobreviva, que reviva, que perviva.