Seis cosas muy útiles que puedes hacer con el móvil y no te imaginas

Seguro que alguna de las últimas series que has devorado la has visto a través del móvil. Con tu smartphone actualizas tu perfil de Instagram, escuchas música y hasta adelantas trabajo a través de Google Drive. Y a pesar de que crees que lo explotas al máximo y no te separas de él, tu móvil ofrece un enorme abanico de posibilidades que quizás no has descubierto todavía. Para hacerlo solo tienes que descargarte una serie de aplicaciones y una buena tarifa de datos, como las que ha puesto en marcha Vodafone, que ofrecen 4g ilimitado.

Medir muebles

Un metro no es lo típico que llevas en el bolso cuando sales de casa, tampoco los punteros láser que sirven para medir distancias. Por eso las aplicaciones que permiten medir muebles o distancias son algunas de las más útiles que puedes descargarte. Si tienes iPhone, la aplicación Medidas viene de serie en un teléfono, y los usuarios de Android pueden descargarse varias opciones en la Play Store.

Pagar con él