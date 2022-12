Seis cosas que aprendimos sobre salud mental en 2022

Malte Mueller via Getty Images

Cómo saber cuándo ir al psicólogo y cómo elegirlo

“Si uno se está preguntando si debe ir al psicólogo o no, es un buen motivo para consultar y pedir una sesión”, comentó Sergio García Soriano en el encuentro monográfico sobre dudas a la hora de ir al psicólogo.

“Del mismo modo que uno va al dentista, puedo ir aunque no me pase nada para hacerme una pequeña revisión”, explicó. Además, puede haber síntomas que lo hacen aconsejable, como tener ansiedad. Como recalcó, además es más probable que el pronóstico sea favorable si no se llega “con el agua al cuello”: “Es mejor acudir cuando veo señales de alarma”.