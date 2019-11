Seis cosas que la gente con psoriasis quiere que sepas

Lo que he aprendido gracias a mi psoriasis es a utilizar mi cuerpo como barómetro de mi salud. Le pediría a la gente que no mirara ni señalara mi mano, mis codos ni mis rodillas en el transporte público. No me preguntéis en voz alta: ‘¿Y eso qué es?’. No seas imbécil, solo es piel muerta y me ha salido porque estoy pasando por una época en la que me siento vulnerable, perdida o incapaz.