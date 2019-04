Seis factores que pueden acabar con tu deseo sexual

Yo soy una persona con mucha ansiedad y es extraño que mi deseo sexual aumente cuando me estreso. Quizás por eso el sexo se ha convertido en mi mecanismo para afrontar el estrés y otros problemas. Sin embargo, no pocas veces, si te sientes bajo presión en el trabajo, si discutes con algún amigo o si afrontas diversas situaciones estresantes, tus niveles de cortisol se disparan. El cortisol, por su parte, tiende a reducir el deseo sexual, ya que reprime la producción de testosterona y otras hormonas que provocan la lujuria.

Si por el motivo que sea no tienes una dieta sana y equilibrada, tu deseo sexual puede sufrir las consecuencias, entre muchos otros aspectos de tu salud. Para empezar, los fritos y los alimentos salados te hacen sentirte hinchado, e hinchados no apetece el sexo, la verdad. Los estudios demuestran que una dieta equilibrada puede aumentar tu deseo sexual, y hay ciertos alimentos que influyen aún más . Si no tienes suficientes motivos para mantenerte hidratado, toma uno más: la falta de hidratación puede provocar dolores de cabeza e incluso sequedad vaginal, que incomoda las relaciones sexuales y las hace menos placenteras. Así que a beber. Es bueno para la salud.

La precaución para no tener embarazos indeseados empuja a muchas mujeres a tomar anticonceptivos hormonales, que logran detener la producción de testosterona. Dado que la testosterona es necesaria para excitarse, no sorprende que algunas mujeres afirmen tener menos deseo sexual. También pueden influir en tu salud otros medicamentos, como los antidepresivos, los betabloqueantes y los inhibidores de la ECA, entre muchos otros. Si piensas que tus medicamentos son el problema, investiga sus efectos adversos y habla con tu médico.

6. Relaciones sexuales insatisfactorias

No hace falta explicar mucho esto, pero a veces, si tu pareja sexual no satisface tus necesidades, no hay mucho misterio. Lo único que puedes hacer es hablarlo. Puede haber varios motivos: ¿es por algo que hace o no te hace tu pareja? ¿Es algo específico que no has podido decirle? ¿Es vuestra dinámica en general? ¿O es que simplemente es egoísta? Sea lo que sea, usad la imaginación si es necesario y volvedlo a intentar o pasad página.

Este artículo fue publicado originalmente en Bellesa, apareció posteriormente en el ‘HuffPost’ Canadá y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.