Seis lugares que hay que visitar en Italia más allá de Roma

La región italiana de Emilia-Romagna estuvo en 2018 en el listado de 52 lugares que hay que visitar del The New York Times y varias de sus ciudades han aparecido en recomendaciones de las revistas Mic y Forbes. Italia es uno de los mejores países para los amantes de la gastronomía y esta región en particular, con su famoso prosciutto de Parma y sus tallarines a la boloñesa, no es una excepción en el país. Lonely Planet calificó esta región como el “paraíso gastronómico” de Italia. La revista Vogue describió Boloña, la capital de la región, como el “lugar definitivo para los amantes de la comida italiana”.

Palermo