Seis preguntas sobre Manolo Escobar, 'Porompompero', Trump y TVE

A los colegas de la pública que llevan dejándose la piel en estas elecciones muchos días y muchas noches (y a los haters de toda naturaleza que tiene la Pastor. Otro día hablaremos de este tema) les pareció injusto, desafortunado, su tuit. Y de rebote el mío. Así que empezó una cadena de réplicas sensatas, algunas un poco airadas, mensajes privados, llamadas respetuosas, de responsables de TVE, de periodistas amigos, de compañeros varios. Entre ellos Carlos Franganillo, a cuyos pies, por cierto, me he puesto varias veces estos días, en público y en privado, por la impecable (y sosegada) cobertura de las elecciones americanas en los informativos de La 1.

Tras leer las puntualizaciones, caí y dije, vaya, es verdad, el 24 Horas. Así que me fui al canal. La presentadora del informativo en ese momento era Beatriz Pérez Aranda. Y efectivamente, se estaba dando la noticia. Me quedé un rato. Horas más tardes salí a cenar con colegas periodistas (cosa que debería hacerme mirar: el 90% de mi entorno pertenece a esta bendita/maldita profesión, que es un poco estomagante al final. Quizá debería empezar a cambiar de amigos). Al grano. De los cinco que éramos, a cuatro nos había pasado lo mismo: al ir a TVE para enterarse se habían topado con el artista de la mítica Porompompero (canción que, por cierto, sale en la película) y se habían pasado directamente ala Sexta. ”¿Por qué no fuisteis al 24 Horas?”, les pregunté haciendo trabajo de campo. “Ah, pues no sé, sabía que en laSexta seguro que estaban dándolo”, me respondieron. A algunos les extrañó no ver a Ferreras (risas).