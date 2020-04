Seis productos que cuidan de ti mientras trabajas en casa

El teletrabajo ha pasado de ser un gran desconocido en las empresas españolas al pan de cada día de muchos trabajadores. Por eso, organizarse puede ser difícil y separar los horarios laborales del tiempo libre toda una odisea.

Pero no se debe renunciar al menos a intentarlo. Y es importante no dejar esos pequeños rituales para cuidar de nosotros mismos y de nuestro cuerpo. Ahora, quizás, puede ser más fácil que nunca. Con estos productos, el confinamiento no te pasará factura.