Además, el de Brescia tiró de símil cinematográfico para hablar del título de su equipo. ”¿Os acordáis de la película de Will Smith de ‘En busca de la felicidad’ cuando le dice a su hijo ‘No dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, si quieres algo, ve a por ello’”, remarcó Scariolo ante la ovación del público.

Sin embargo, fue muy cariñoso con el seleccionador, al que dio “las gracias”. “Llevamos mucho años juntos, hemos ganado cuatro oros europeos y hemos vivido todo, pero lo que has hecho con este equipo es increíble”, confesó, para posteriormente dar la gracias a cada uno de sus compañeros por hacerle “creer” que podían “conseguirlo” y que haya disfrutado “como si fuera un chaval de 21 años”.

Willy Hernangómez, animado al grito de ‘MVP’, se quiso acordar “de toda la gente que ha estado en las ‘ventanas’ y que forman parte de este equipo” y se mostró “muy feliz de formar parte de este grupo”. “Sobre todo quiero agradecer a Sergio por todo lo que me ha exprimido y las broncas que me han caído, y las que me quedan”, remarcó el pívot sobre el seleccionador.