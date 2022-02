El momento más comentado de los premios SAG: el motivo se ve en la foto

YOUTUBE Selena Gomez y Martin Short, en los SAG Awards.

Con los Oscar a unas semanas vista, Hollywood vivió este domingo un aperitivo con la entrega de los SAG Awards, los Premios del Sindicato de Actores. Selena Gomez fue una de las protagonistas de la noche y no porque recogiera ningún galardón, sino por cómo entregó uno.

Junto a Martin Short, su compañero de reparto en Only Murders in the Building, salió al escenario a presentar una de las categorías. Ni su Oscar de la Renta ni su collar de Bulgari valorado en un millón de dólares eclipsaron un detalle en el que repararon los espectadores: la actriz y cantante iba descalza.

‘¿Dónde estaban sus altísimos tacones que sí llevó durante la alfombra roja?’, se preguntaron muchos. En redes sociales muchos aplaudieron que antepusiera la comodidad —y, visto lo visto, su seguridad— a la moda.

Así lo hizo en su paseíllo por la alfombra roja, en la que sufrió una caída y, al estilo Cenicienta, perdió un zapato. En lugar de volver a calzárselo, se quitó los dos y retomó su camino con los dos en la mano.

Leave it to Selena Gomez to make even slipping on the red carpet look good https://t.co/7JzhcPAuQp pic.twitter.com/buTnCE8vJf — Variety (@Variety) February 28, 2022

Se desconoce si en la caída alguno de los tacones se le rompió, si se le llegó a torcer un tobillo o si, simplemente, Gomez no quiso correr más riesgos.

Este vídeo captado mientras posaba en la alfombra roja da idea de lo altísimos que eran sus Louboutin.

Selena Gomez la alfombra blanca de los #SAGAwards. pic.twitter.com/TIi2HTnGgc — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) February 28, 2022

Actrices en pie de guerra contra los tacones

Selena Gomez no es la primera que ha pisado con garbo pero sin zapatos el escenario de algún importante evento. En los Globos de Oro de 2014 Emma Thompson se descalzó en el escenario, copa en una mano y zapatos en la otra, para presentar uno de los premios. Ya unos días antes, en otros galardones, arguyó: “Me he quitado los tacones como una reivindicación feminista. ¿Por qué los llevamos? ¡Duelen tanto! Y no tienen ningún sentido. Quiero instar a todo el mundo a que pare de una vez. No los llevéis más. No puedes andar con ellos y ahora estoy comodísima”.

Lena Dunham hizo lo propio en los premios Glamour Women of the Year 2012 donde, tras un par de frases, interrumpió su discurso y le dijo al público: “Tengo que quitarme los tacones, lo siento”. Dejando los zapatos a un lado, añadió: “Si no, no habría ido bien”. Jennifer Lawrence ha llegado a llamar a sus tacones “los zapatos de Satán”, y se los quita siempre que puede, al igual que Brie Larson, que en una fiesta tras los Oscar de 2016 posó con unas machacadísimas Converse.

En 2017, Gal Gadot se negó a ponerse tacones en la gira promocional de Wonder Woman. “Me encanta llevar tacones, son bonitos, son sexis, lo que sea. Pero, al mismo tiempo, sobre todo los stilettos, te hacen perder el equilibrio. Podemos caernos en cualquier momento. Y no son buenos para la espalda. ¿Que por qué lo hacemos?”, explicó.

Y un año después Kristin Stewart no pudo ser más clara al quitárselos en plena alfombra roja de Cannes: “Si no le exiges a un hombre que se ponga vestido y tacones, tampoco me lo puedes pedir a mí”.