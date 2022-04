Semana crucial para Macron y Le Pen con el debate final en el punto de mira

“Hay que tener cuidado con las sonrisas. Se puede decir mucho con una sonrisa”. Así resumió una ministra el consejo que le daría a Emmanuel Macron para el debate final que tendrá lugar entre Macron y Le Pen el miércoles 20 de abril: no parecer condescendiente.

En cuanto a Marine Le Pen, sus filas repiten un mensaje: mostrarse creíble. De ahí los dos volantazos que ha dado en una semana la candidata de Agrupación Nacional, uno sobre la pena de muerte, que ya no quiere someter a referéndum, y el otro sobre la prohibición del uso del velo, que ya no sería una prioridad, según su segundo, el diputado Sébastien Chenu. La propia Marine Le Pen ha dicho que no era una decisión inamovible.

Ajustes de programa

Los dos rivales están haciendo una apuesta muy arriesgada al modificar su programa entre las dos votaciones. El sábado 16 de abril, en Marsella, el presidente saliente pronunció un discurso sobre la ecología, después de haberla dejado progresivamente de lado durante su mandato conforme se producían las dimisiones de los ministros adscritos a ella. En una segunda vuelta tan esperada como nueva, su objetivo es el mismo: convencer a los votantes de Jean-Luc Mélenchon.

Con un 22% de los votos, muy por delante de los demás competidores de la primera ronda, el insumiso es el tercer nombre de las elecciones. Estará en la cadena BFMTV el martes 19 de abril por la noche, en vísperas del debate, y sus palabras serán analizadas por todo el país.

Este fin de semana, una consulta a sus partidarios ha desvelado que sus votantes se dividen en tres tercios: uno para el voto blanco o nulo (38%), otro para Macron (33%) y el resto para la abstención (29%). Es más o menos la misma relación de fuerzas de hace cinco años. Sin embargo, hay dos grandes diferencias: la presencia de François Fillon con 20% no dejaba un panorama tan despejado y Macron no tenía todavía un historial que le pudiera lastrar.

En los sondeos, Emmanuel Macron todavía aparece en cabeza, pero no por mucho. Las últimas encuestas le dan la victoria con un 53% o 55,5% de los votos, un duelo mucho más reñido que en 2017, cuando recibió el 66%. La banalización de la extrema derecha ha funcionado y podría obtener una puntuación cercana a la que obtienen los candidatos clásicos en la segunda vuelta de una elección presidencial.