Señor Casado, aún está a tiempo.

En esa carrera desesperada hacia el 28-A, el PP se ha convertido en un pollo que ha perdido la cabeza de tanto mirar alrededor —el aliento en el cogote de Ciudadanos y Vox emana ya un calor insoportable— y no repara si en el camino hay piedras, rocas o muros. El pollo sigue corriendo, incansable. No importa dónde, la única obsesión es correr para llegar a la meta.

“No es esto, no es esto”, se lamentaba Ortega y Gasset en 1931. No es esto, no. Precisamente en el momento en el que el PP debe demostrar que es un partido de Gobierno responsable, los de Casado se desatan en un frenesí de fruslerías, contradicciones, ataques y mentiras que dicen más bien poco de un partido del que, al contrario de Vox, se espera ciertas dosis de altura política. No, no se entiende la torpeza de Casado defendiendo un Salario Mínimo por debajo de la cuantía actual y luego, cuando los medios han hecho lo que tienen que hacer —reproducir sus palabras—, diga que todo son fake news. No se entiende que siga mintiendo cuando sabe que va a ser cazado en el embuste casi de inmediato.