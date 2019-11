Sentencia del caso ERE: así afecta a las negociaciones para formar Gobierno

“España no volverá a tolerar la corrupción”, ha dicho, como aviso, tras este caso que retrata una época pasada. “Ahora se abre una oportunidad de defender la justicia social y garantizar la limpieza de las instituciones”, concluye. Queda clara la puerta abierta. Viene otro tiempo. Sopla otro viento. Aunque para el PP, por ejemplo, no sea más que un viraje incomprensible, cuando UP pedía la cabeza de Mariano Rajoy por la Gürtel. Rajoy, el que era presidente del PP mientras todo ocurría. Una diferencia que “no es cosa menor; dicho de otra manera: es cosa mayor”, si lo parafraseamos.

Por el momento, ninguna de las dos principales partes negociadoras entiende que las cosas hayan cambiado con el auto encima de la mesa. Para el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos , no estamos ante un caso de corrupción del PSOE, sino de “personas investigadas”, que es evidentemente “muy duro” para su partido por el peso que en él han tenido Chaves y Griñán (y Magdalena Álvarez, y Gaspar Zarrías, y José Antonio Viera... ), pero que hoy no afecta ni al Gobierno en funciones de Sánchez ni a los gestores del partido. Algo que, denuncia, “sí pasó con el PP”, cuando fue procesado por la trama Gürtel y declarado culpable a título lucrativo .

Por cierto que la cuestión del dinero de los ERE estaría ahora en manos del Gobierno de PP y Cs, con el apoyo de Vox. A ellos corresponden ahora los expedientes de reintegro y esa recuperación, así como suspender las 6.000 prejubilaciones que se siguen pagando a día de hoy y se aprobaron por la vía ahora sancionada por los tribunales.

“Responsabilidades políticas”

Obviamente, esos mismos PP y Ciudadanos no pasan página tan rápido. Las dos formaciones piden responsabilidades políticas a Sánchez porque, de lo contrario, no estará “habilitado” para seguir gobernando. Los populares, por boca de Teodoro García Egea, su secretario general, ha afirmado que la sentencia, “la más demoledora de la democracia”, obliga a más explicaciones del presidente, sobre su base de que las “sentencias a un miembro de un partido son achacables a todo un partido”. Se olvida de que el PSOE no estaba procesado como tal en el caso ERE. No obstante, tampoco ha concretado qué debe hacer Sánchez para contentarles: ¿qué es dar la cara? ¿Cuánto es suficiente?

Inés Arrimadas, la portavoz de Ciudadanos, se ha preguntado: ”¿Sánchez o alguien del PSOE asumirá responsabilidades políticas o la corrupción solo es intolerable si es de otros?”. “Ya está bien de que PP y PSOE sólo pidan ejemplaridad cuando la corrupción afecta a otros”, ha añadido Edmundo Bal, el portavoz adjunto de los naranjas. Tampoco concretan mucho.