Sentencia del caso ERE: seis años de cárcel para Griñán y 9 de inhabilitación para Chaves

La sentencia, muy dura, no es firme y aún se puede recurrir por las partes al Tribunal Supremo .

La sentencia de la Audiencia de Sevilla impone en total diez condenas de cárcel y nueve de inhabilitación, absolviendo completamente a dos personas: Francisco del Río (exjefe del gabinete jurídico de la Junta) y Manuel Gómez (exinternventor general de la Junta).

Los documentos difundidos hasta ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no se pronuncian sobre la petición de la Fiscalía de que, entre todos los procesados, pagaran 741 millones de euros, el dinero en juego.

Un sistema ágil, pero a costa de los controles

Todos los procesados estaban señalados por participar directa o indirectamente en el procedimiento específico que se aplicó en Andalucía entre 2000 y 2009 para conceder ayudas de forma discrecional y arbitraria a empresas en crisis, lo que supuso un coste de 680 millones de euros a las arcas públicas, sin que hubiera “ningún control” sobre ellos, según Anticorrupción.

No se juzgaba ni un enriquecimiento personal ni la financiación ilegal de un partido, en este caso el PSOE, sino un diseño presupuestario que pudo poner en riesgo del dinero de la Administración, un sistema descontrolado.

Los jueces han asumido la tesis de la fiscalía y eso quiere decir que consideran criminal el sistema opaco, cuyas ayudas nunca se publicaron en el Boletín Oficial de la Junta, que repartió, aproximadamente 680 millones en diez años. El magistrado ponente, Juan Antonio Calle, escribe: “La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales, llevó a los responsables de la Junta Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”.

La Junta, según los primeros párrafos conocidos de la sentencia (12 megas, 1.700 folios, la conclusión a casi una década de investigaciones), “utilizaba ordinariamente lo que debiera ser extraordinario, es decir, la figura de la subvención excepcional” para dar ayudas sociolaborales. Tanto Chaves como Griñán, dice la sentencia, estaban al tanto de la irregularidad del proceso, eran “plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos” en que participaron.

Añade además la resolución que el “denominador común de todas las ayudas sociolaborales y ayudas empresas, debido al uso de las transferencias de financiación, fue la falta de fiscalización”.

“Plenamente conscientes”

En el caso de Griñán, informa Europa Press, apunta el fallo que “la presupuestación de gastos ficticios”, en referencia a la inclusión en el Presupuesto de IFA-IDEA de gastos que no eran suyos sino de la Consejería de Empleo, “evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario, no hubiese sido necesario presupuestar los citados gastos ficticios”.

Y en el de Chaves, a Audiencia de Sevilla señala que “como presidente del Consejo de Gobierno, aprobó las modificaciones presupuestarias que afectaron al programa 31L, que por su cuantía eran competencia del Consejo de Gobierno, hasta su cese en abril del año 2009”, así como le ha atribuido que como presidente del Consejo de Gobierno “participó en la aprobación del anteproyecto de Presupuestos y envió el proyecto al Parlamento”, circunstancia que le lleva a concluir que “conociendo que dentro del programa 31L (el llamado fondo de reptiles) se consignaba indebidamente la transferencia de financiación al IFA, concepto 440.51 en materia de relaciones laborales”.

Los principales condenados, Chaves y Griñán, han abandonado la Audiencia tras conocer la sentencia de forma diferente: visiblemente serio el segundo, más sereno el primero. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones, pero Chaves sí que ha dicho, lacónicamente, cuando se marchaba: “Sí, me han condenado”.