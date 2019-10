14-O: las 493 páginas que sentenciaron el ‘procés’

493 folios. La Justicia dictaminó sobre el procés. Y el Tribunal Supremo nos deja una sentencia histórica en la que se condena por sedición descartando la rebelión, se constata que hubo episodios de violencia y se describe cómo los líderes independentistas “ilusionaron” a los ciudadanos con un derecho a decidir que no existe. Una mera “quimera”.

El fallo hace un relato de los hechos en el que fija que los líderes independentistas eran conscientes de que por la vía de ese referéndum sin viabilidad jurídica no se podía lograr la independencia. Y sentencia que se trataba de un “señuelo” para la movilización de la ciudadanía, una estratégica fórmula de presión política. En palabras del tribunal, lo que se buscaba era una “negociación directa” con el Gobierno central.

El Alto Tribunal entiende que hubo “indiscutidos episodios de violencia”, pero para ser rebelión, según consta en el fallo unánime, debía haber sido “instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes”. Por lo tanto, no fija que fuera un Golpe de Estado como llegó a decir en el juicio la Fiscalía.

Y todo ello bajo la condena por sedición, y no por rebelión como pedía con las tesis más duras la Fiscalía General . Al final ganó el planteamiento de la Abogacía del Estado, que había sido duramente criticado por los sectores más duros de la judicatura y por los partidos de la derecha.

Los “ilusionados” ciudadanos no sabían que el supuesto “derecho a decidir” era un “atípico derecho a presionar”. Y deja claro el Supremo que ese derecho no existe y no se contempla tampoco en ninguna constitución europea.

Lo que pasó el 1-O no fue solo una manifestación o acto masivo: fue un “levantamiento tumultuario alentado por los acusados”. Al igual que el asedio de la Consellería de Economía unos días antes: lo que querían los ‘Jordis’ era “demostrar” a toda la sociedad que los jueces “habían perdido la capacidad para ejecutar las resoluciones”.