Harvey Weinstein, condenado a 23 años de prisión por abuso sexual y violación

El juez de la Corte Suprema de Nueva York James Burke ha condenado este miércoles a 23 años de prisión al exproductor de cine Harvey Weinstein.

Hace tres semanas, un jurado había declarado culpable a Weinstein de acto sexual criminal en primer grado contra la asistente de producción Mimi Haley y de violación en tercer grado contra la aspirante a actriz Jessica Mann.

“Estoy totalmente confuso”, ha dicho Weinstein con una voz casi incomprensible antes que el magistrado dictara sentencia. “Estoy confuso por todo esto... es un sentimiento compartido por miles de hombres y mujeres que estamos perdiendo las garantías jurídicas, estoy preocupado por este país”, ha murmurado. Pero no le preocuparon todas esas mujeres que padecieron sus zarpazos.

El miércoles de la semana pasada, después de que el jurado le declarase culpable de dos delitos sexuales, cuando Weinsten tuvo que ser operado del corazón en un hospital carcelario de la Gran Manzana tras sufrir una fuerte taquicardia. Tras la intervención, fue trasladado a Rikers Island, donde no dispone de su andador para caminar, según explicó su representante Juda Englemayer al canal CNN.

El ‘caso Weinstein’

Los hechos contra Weinstein comenzaron en 2017, cuando The New York Times y The New Yorker se hicieron eco de unas investigaciones periodísticas en las que se detallaban los abusos cometidos por el magnate a decenas de mujeres.

A raíz de esto, decenas de mujeres se sumaron al movimiento con el hashtag #Metoo (A mí también), teniendo esta denuncia un repunte importante desde la industria del cine.

Esto propició que Weinstein fuese expulsado de la Academia de Hollywood, internado en un centro por su adicción al sexo y vendiese sus propiedades para pagar el juicio, que no será el último ya que tiene más acusaciones.