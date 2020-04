Sentidocomunología

Los sentidocomunólogos. Nos insisten en que, aunque no vayamos a salir de casa, debemos ducharnos regularmente y no pasar todo el día en pijama. Son los mismos que nos avisan durante las olas de calor en el verano de que no conviene realizar deportes extenuantes a más de cuarenta grados, o los que informan a la población cada operación salida de que conviene pararse en un área de descanso si sentimos que se nos están cerrando los ojos al volante.

Tienen muchísimo trabajo estos días: no sólo se enfrentan a la agotadora labor de aconsejar obviedades para el periodo de confinamiento; como profesionales precavidos que son, ya están planeando qué obviedades aconsejarán para reincorporarse a la normalidad tras la cuarentena. Permítanme predecirlas: ir retomando poco a poco la actividad y aprender del periodo de aislamiento la importancia que tienen los abrazos.