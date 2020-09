Este vídeo resume en menos de dos minutos el sentir de muchos madrileños: "Han dejado atrás a mucha gente"

“Si en mi barrio estamos más contagiados no es porque seamos unos irresponsables, es porque tenemos peores condiciones”, dice en su queja compartida por cientos de usuarios de la red social.

“Hoy nos han anunciado que personas en nuestra comunidad van a tener un tratamiento diferente cuando no han recibido mejor atención, y eso que la necesitaban más que nadie”, se lamenta Quique Villalobos en el vídeo grabado el viernes en la Asamblea de Madrid.

En él se queja de que se han olvidado del lema “no podemos dejar a nadie atrás” y ahora todos estos vecinos han pasado a segunda fila.

“A estas personas nos van a dejar ir a trabajar pero no nos van a dejar ir a la sierra. Nosotros iremos a trabajar todos los días y cumpliremos, pero luego tendemos que volver a meternos en el barrio, mientras que otros podrán hacer otras cosas”, ha dicho Villalobos, consciente de que se ha dejado atrás a mucha: “Y esto no puede ser, no puede ser”.