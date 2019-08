Sergio Ramos cuenta cómo logró quedar por primera vez con Pilar Rubio

Sergio Ramos y Pilar Rubio están de aniversario. Hace ya siete años empezó la relación de la pareja, que el pasado 15 de junio se dio el “sí, quiero” en la Catedral de Sevilla.

Todo empezó con un sueño del futbolista, o más bien tres, como cuenta él mismo en el último número de la revista Esquire. “Son cosas misteriosas que pasan... Unos días de vacaciones que tuve en verano, me fui a Sevilla y soñé con Pilar Rubio tres veces seguidas”, revela en la entrevista. “El primer día uno no lo cuenta, es lo típico. El segundo ya te llama un poco la atención y el tercero ya dije: ’Aquí pasa algo, voy a intentarlo por lo menos”.

“Y decidí enviarle un mensaje. Veía a Pilar inalcanzable y pensé: ‘Lo peor que me puede pasar es que no me conteste al WhatsApp’... pero quise, al menos, intentarlo. No quería arrepentirme de no haberlo hecho. Así que conseguí su teléfono. Y lo hice. ¡Y respondió! ”, cuenta el capitán del Real Madrid.