Sergio Ramos se pronuncia sobre su ausencia en la Eurocopa en un comunicado

Sergio Ramos se ha quedado fuera de la Eurocopa. Luis Enrique ha dado la lista definitiva y el central del Real Madrid no está en ella.

El jugador del conjunto de Zidane se ha quedado fuera de una competición, lo que ha propiciado que por primera vez en la historia no haya ningún jugador del Real Madrid entre los convocados.

Varias horas después de la rueda de prensa del seleccionador nacional, Ramos ha dejado un comunicado en sus redes sociales explicando sus sensaciones y contando cómo está tras la decisión de Luis Enrique.

El futbolista sólo ha jugado cinco partidos en este 2021 tras pasar por un sinfín de lesiones. Ha tenido una lesión en el menisco de la rodilla derecha, una tendinosis en la izquierda y coronavirus, ausencias que le han privado de disputar todos los partidos importantes del Madrid en este final de temporada.

“Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere”, ha explicado.

Ramos ha señalado que duele “no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre”.

“Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero.

Le deseo a todos mis compañeros muchísima suerte y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa”, ha finalizado el central del Madrid, cuyo futuro todavía está en el aire tras no llegar a un acuerdo de renovación con Florentino Pérez, presidente del conjunto blanco.