Sergio Ramos, sobre el momento más polémico de su documental: "No hay que darle más vueltas de las que tiene"

Ya queda muy poquito para el estreno de mi serie en @primevideosport. En septiembre podréis ver imágenes de mi vida que no he mostrado nunca.

My show is coming to #primevideosport in September! It’s a never seen before look into my life. Stay tuned! 😎🎬📽#ElCorazónDeSergioRamospic.twitter.com/8rfxk1ew3h