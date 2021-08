Sergio Rodríguez anuncia que también dice adiós a la selección española de baloncesto

Tras Pau y Marc Gasol, ahora ha sido Sergio Rodríguez el que ha anunciado su decisión de poner punto y final a su trayectoria en la selección española. La relación de ‘El Chacho’ con la camiseta de España se ha alargado durante 154 partidos y ha estado repleta de éxitos.

El tinerfeño ha emitido un comunicado en el que ha definido todos estos años como “un viaje fantástico”. ‘El Chacho’ ha explicado que, tras la derrota en los Juegos Olímpicos de Tokio, es el momento “apropiado” para decir adiós, aunque ha reconocido que no ha sido una decisión “fácil”.

“Durante todos estos años he sido muy feliz y me he sentido un privilegiado por poder hacer lo que más me gusta y además contribuir a los éxitos de la Selección”, ha asegurado Rodríguez.