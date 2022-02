Sergio Sayas, de UPN: “Es absolutamente falso que yo tenga un acuerdo ni con PP ni con Vox”

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Sergio Sayas, retratado el pasado 22 de noviembre durante un pleno en el Congreso.

El presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, activó el viernes el procedimiento de expulsión de sus diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero, después del desacato a la disciplina de voto en la convalidación de la reforma laboral. Los rumores de compra de voluntades para hacer fracasar la propuesta que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos habían pactado con sindicatos y patronal persigue a la formación nacionalista desde entonces.

Uno de esos dos diputados, Sayas, insiste, no obstante, en que hizo lo que hizo por voluntad propia, por convicción en lo que estaba votando, y no por presiones o favores futuros de formaciones de derecha o ultraderecha. Niega la mayor, no es un tránsfuga, dice.

Sayas ha anunciado en Más de uno, de Onda Cero, que él y su compañero Adanero acudirán al comité de garantías del partido y en caso de no compartir su decisión, está la vía de los tribunales de Justicia: “No se nos puede expulsar porque no hay ningún aval estatutario ni legal”, sostiene. A su vez, declara que “es absolutamente falso que tenga un acuerdo ni con PP ni con Vox. El voto fue independiente entre mi compañero Carlos García Adanero y yo”.